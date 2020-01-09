В Госдуме оценили возможность переговоров между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима". Также Трамп заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. При этом США отказались от военной операции против Ирана и заявили о готовности к переговорам в СБ ООН.

"Очевидно, что Иран не пойдет на переговоры с США, пока не проведет испытания ядерного оружия. Именно это событие и станет, судя по всему, реальным, а не символическим ответом на гибель Сулеймани. Дополнительным стимулом к такому повороту событий станет существенная разница в поведении США в отношении КНДР и Ирана. В первом случае американская сторона вела себя куда более адекватно, и эта адекватность как раз и вызвана наличием у Пхеньяна ядерных зарядов. Приходится констатировать, что действия США провоцируют ситуацию, когда только наличие ядерного оружия обеспечивает той или иной стране статус полноценного субъекта международного права", - заявила Панина РИА Новости.