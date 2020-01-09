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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T14:19+0300
https://ria.ru/20200109/1563215343.html
В Госдуме оценили возможность переговоров между Ираном и США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/21/1563142133_0:32:3199:1831_1036x0_80_0_0_ccb8c7aa0372a4792855ce00cb63d0e8.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность переговоров между Ираном и США

14:15 09.01.2020 (обновлено: 14:19 09.01.2020)
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© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иран не пойдет на переговоры с США, пока не проведет испытания ядерного оружия, именно это событие может стать реальным, а не символическим ответом на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима". Также Трамп заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. При этом США отказались от военной операции против Ирана и заявили о готовности к переговорам в СБ ООН.
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"Очевидно, что Иран не пойдет на переговоры с США, пока не проведет испытания ядерного оружия. Именно это событие и станет, судя по всему, реальным, а не символическим ответом на гибель Сулеймани. Дополнительным стимулом к такому повороту событий станет существенная разница в поведении США в отношении КНДР и Ирана. В первом случае американская сторона вела себя куда более адекватно, и эта адекватность как раз и вызвана наличием у Пхеньяна ядерных зарядов. Приходится констатировать, что действия США провоцируют ситуацию, когда только наличие ядерного оружия обеспечивает той или иной стране статус полноценного субъекта международного права", - заявила Панина РИА Новости.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампГосдума РФЕлена ПанинаИранСШАВ мире
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