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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T15:57+0300
https://ria.ru/20200109/1563215035.html
Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном
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РИА Новости

Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном

14:14 09.01.2020 (обновлено: 15:57 09.01.2020)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciДепутат бундестага Александер Ной
Депутат бундестага Александер Ной
© AP Photo / Burhan Ozbilici
БЕРЛИН, 9 янв – РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в значительной степени мертв, потому что европейские партнеры ничего не сделали для его спасения, заявил РИА Новости депутат, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили, что стремятся сохранить ее.
"В принципе, соглашение мертво. Оно мертво с того момента, как США в одностороннем порядке вышли из него в мае 2018 года, нарушив резолюцию СБ ООН. Соглашение в значительной степени мертво и потому, что европейские участники – Великобритания, Франция и Германия, - которые хотели продолжать поддерживать его и обещали это Ирану, не смогли сдержать обещаний и, в конечном счете, подчинились американской линии", - считает депутат.
По словам Ноя, "расчетный механизм INSTEX до сих пор не работоспособен", при этом в европейских столицах звучат обвинения "преимущественно в адрес Ирана" в нарушении СВДП, хотя "постепенный выход Ирана из соглашения дает европейцам шанс наконец-то что-то сделать, чтобы соглашение было спасено, но европейцы не делают ничего".
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
В четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что слова Трампа в связи с иранским кризисом привели к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, так как это соглашение до сих пор гарантировало отказ Ирана от атомного оружия. Маас также выразил солидарность с Трампом по вопросу "о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана", подчеркнув, что в ЕС неоднократно выступали с критикой данной программы и политики Тегерана в регионе.
По словам Ноя, данные заявления Берлина являются частью "абсолютно лживой политики, которая ведет к предсказуемому краху", критика в адрес Ирана создает впечатление, что только Исламская Республика преследует собственные провластные интересы на Ближнем Востоке, а "американцы и ЕС их (якобы) не имеют". Немецкий парламентарий добавил, что силами только России и Китая, как членов СБ ООН, нельзя "решить этот вопрос, спасти соглашение", потому что без поддержки США это едва ли возможно.
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
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Конфликт США и ИранаАлександер НойСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД ГерманииЕвросоюзИранСШАБерлин (город)В мире
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