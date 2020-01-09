Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном

БЕРЛИН, 9 янв – РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в значительной степени мертв, потому что европейские партнеры ничего не сделали для его спасения, заявил РИА Новости депутат, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной

США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили, что стремятся сохранить ее.

"В принципе, соглашение мертво. Оно мертво с того момента, как США в одностороннем порядке вышли из него в мае 2018 года, нарушив резолюцию СБ ООН. Соглашение в значительной степени мертво и потому, что европейские участники – Великобритания, Франция и Германия, - которые хотели продолжать поддерживать его и обещали это Ирану, не смогли сдержать обещаний и, в конечном счете, подчинились американской линии", - считает депутат.

По словам Ноя, "расчетный механизм INSTEX до сих пор не работоспособен", при этом в европейских столицах звучат обвинения "преимущественно в адрес Ирана" в нарушении СВДП, хотя "постепенный выход Ирана из соглашения дает европейцам шанс наконец-то что-то сделать, чтобы соглашение было спасено, но европейцы не делают ничего".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.

В четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что слова Трампа в связи с иранским кризисом привели к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, так как это соглашение до сих пор гарантировало отказ Ирана от атомного оружия. Маас также выразил солидарность с Трампом по вопросу "о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана", подчеркнув, что в ЕС неоднократно выступали с критикой данной программы и политики Тегерана в регионе.