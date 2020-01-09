Мужчина признался в избиении до смерти знакомой в Сочи

СОЧИ, 9 янв - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Мужчина, задержанный в Томске , признался, что избил знакомую и бросил ее умирать на обочине дороги в Сочи , сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в ноябре 2019 года жители Хостинского района Сочи нашли на обочине дороги избитую 30-летнюю женщину. Несмотря на старания врачей скорой помощи, пострадавшая умерла по пути в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что к преступлению причастен 32-летний мужчина, которого в конце декабря задержали в Томске.

"Фигурант в ходе допроса дал признательные показания. Со слов злоумышленника, он на автомобиле со своей знакомой направлялся к одному из друзей. В машине между ними произошел конфликт, который продолжился на обочине дороги. В ходе ссоры мужчина нанес оппонентке не менее трёх ударов руками в область головы, после чего скрылся", - говорится в сообщении.