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Мужчина признался в избиении до смерти знакомой в Сочи
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РИА Новости

Мужчина признался в избиении до смерти знакомой в Сочи

14:10 09.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 9 янв - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Томске, признался, что избил знакомую и бросил ее умирать на обочине дороги в Сочи, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в ноябре 2019 года жители Хостинского района Сочи нашли на обочине дороги избитую 30-летнюю женщину. Несмотря на старания врачей скорой помощи, пострадавшая умерла по пути в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что к преступлению причастен 32-летний мужчина, которого в конце декабря задержали в Томске.
"Фигурант в ходе допроса дал признательные показания. Со слов злоумышленника, он на автомобиле со своей знакомой направлялся к одному из друзей. В машине между ними произошел конфликт, который продолжился на обочине дороги. В ходе ссоры мужчина нанес оппонентке не менее трёх ударов руками в область головы, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет РФТомскСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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