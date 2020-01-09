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2020-01-09T14:08+0300
https://ria.ru/20200109/1563214716.html
Карлос Гон удовлетворен слушанием в Ливанском суде
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РИА Новости

Карлос Гон удовлетворен слушанием в Ливанском суде

14:08 09.01.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirБывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
© REUTERS / Mohamed Azakir
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон удовлетворен слушанием в ливанском суде, сообщил журналистам его адвокат Карлос Абуджауде.
Генпрокурор Ливана Гасан Увейдат вызвал Гона на допрос в четверг в Бейруте.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
12:40
Карлос Гон прибыл на допрос в суд в Бейруте
"Господин Гон удовлетворен судебным слушанием в Ливане", - сказал адвокат.
Ранее суд дал постановление о запрете на выезд Гона за пределы Ливана. На пресс-конференции в среду Гон сам заявлял, что не планирует в ближайшее время покидать Ливан, он также отметил, не будет укрываться от правосудия и готов доказать свою невиновность по всем предъявленным ему японской стороной статьям.
Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута, откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.
Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.
Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Карлос Гон
Вчера, 16:25
Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране
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Карлос ГонЯпонияЛиванВ мире
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