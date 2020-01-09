БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Бывший глава концерна Nissan Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон удовлетворен слушанием в ливанском суде, сообщил журналистам его адвокат Карлос Абуджауде.

Генпрокурор Ливана Гасан Увейдат вызвал Гона на допрос в четверг в Бейруте.

"Господин Гон удовлетворен судебным слушанием в Ливане", - сказал адвокат.

Ранее суд дал постановление о запрете на выезд Гона за пределы Ливана. На пресс-конференции в среду Гон сам заявлял, что не планирует в ближайшее время покидать Ливан, он также отметил, не будет укрываться от правосудия и готов доказать свою невиновность по всем предъявленным ему японской стороной статьям.

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал. Он на частном самолете через Стамбул добрался до Бейрута, откуда официально заявил о своем местонахождении. Японская сторона требует выдать Гона для его ареста. Интерпол передал ливанской стороне "красную метку" для задержания бизнесмена.

Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).