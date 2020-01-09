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Япония призвала все страны к снижению напряженности на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Япония призвала все страны к снижению напряженности на Ближнем Востоке

14:05 09.01.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Министр обороны Японии Коно Таро провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Хатами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на минобороны Японии.
В телефонном разговоре Коно призвал "все страны к действиям во имя ослабления напряженности" в регионе. Кроме того, стороны провели обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, а также японский министр разъяснил позицию своего правительства относительно направления в регион сил самообороны.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 19:31Конфликт США и Ирана
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
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Таро КоноБлижний ВостокМинистерство обороны ЯпонииЯпонияВ мире
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