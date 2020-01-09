Иран не обращался к России за помощью в расследовании авиакатастрофы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тегеран пока не обращался к Москве за помощью в расследовании причин катастрофы Boeing 737-800, в том числе за содействием по расшифровке черных ящиков, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Иране.
"Нет, (иранская сторона) не обращалась", - сказал собеседник агентства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Накануне в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не намерены передавать самописцы с разбившегося самолета компании-производителю и США.