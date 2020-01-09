Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T13:59+0300
https://ria.ru/20200109/1563213890.html
Иран не обращался к России за помощью в расследовании авиакатастрофы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156319/36/1563193639_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_18b9831b3abf9a78ab7fec678b8399d2.jpg
РИА Новости

Иран не обращался к России за помощью в расследовании авиакатастрофы

13:59 09.01.2020
391
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тегеран пока не обращался к Москве за помощью в расследовании причин катастрофы Boeing 737-800, в том числе за содействием по расшифровке черных ящиков, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Иране.
"Нет, (иранская сторона) не обращалась", - сказал собеседник агентства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Накануне в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не намерены передавать самописцы с разбившегося самолета компании-производителю и США.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12:04
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
321114
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки
Эсмаил Каани
Новый командующий иранским "Кудс" заявил, что продолжит курс Сулеймани
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Роухани призвал Джонсона пересмотреть мнение о смерти Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Госдуме оценили возможность переговоров между Ираном и США
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт оценил версию о попадании в Boeing ракеты над Тегераном
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке в Севастополе
Путин поручил сделать документацию по новым кораблям электронной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
Лента новостейМолния