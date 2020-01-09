Сообщения о минировании московских школ не подтвердились

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сообщения о "минировании" нескольких Сообщения о "минировании" нескольких московских школ в четверг не подтвердились, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента образования.

"По факту обращений кинологи проверяют здания. В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. После проверки школьники незамедлительно вернутся к занятиям", — рассказали в пресс-службе.

Девятого января поступила информация о минировании нескольких школ. В пресс-службе департамента образования также сообщили, что администрации образовательных организаций оперативно эвакуировали учащихся и сотрудников учебных заведений.

"Никто не пострадал. Сейчас ученики находятся в безопасности под присмотром педагогов", — сказали в пресс-службе ведомства.