Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Многолетнее массовое исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, регулярно пьющие зеленый чай, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше. Результаты Многолетнее массовое исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, регулярно пьющие зеленый чай, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

В Китае с 1998 года реализуется проект China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China), целью которого является прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны. В рамках этого масштабно исследования ученые в том числе проанализировали влияние на здоровье человека такого фактора, как потребление чая.

В анализ были включены 100 902 участника проекта, у которых изначально отсутствовали заболевания сердца, инсульт или рак. Они были объединены в две группы: регулярно пьющие чай (не менее трех раз в неделю) и редко пьющие чай (менее трех раз в неделю).

Среднее время наблюдения за участниками составило 7,3 года. За этот период у регулярно пьющих чай по сравнению с редко пьющими риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20 процентов ниже, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта — на 22 процента, а риск смерти от всех причин — на 15 процентов.

Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.

Насколько важна длительность и регулярность потребления чая, ученые проанализировали в группе из 14 081 участников, состояние здоровья которых оценивалось дважды (в среднем через 5,3 и 8,2 года).

Постоянные приверженцы чаепития, поддерживающие эту привычку на протяжении многих лет, имели на 39 процентов меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56 процентов меньший риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта и на 29 процентов меньший риск смерти от всех причин по сравнению с непостоянными.

В силу национальных особенностей, большинство из участников (49 процентов) пили исключительно зеленый чай, и только 8 процентов были любителями черного чая. Интересно то, что при раздельном анализе по типам чая было выяснено, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай. У тех, кто пил черный чая, улучшений показателей не наблюдалось.

"Регулярное потребление чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин, — приводятся в пресс-релизе Европейского общества кардиологов слова первого автора статьи Синьян Вана (Xinyan Wang) из Китайской академии медицинских наук в Пекине. — Благоприятное воздействие на здоровье оказывает именно зеленый чай при длительном его потреблении".

Исследования показали, что благотворное действие чая связано с такими биологически активными его компонентами, как полифенолы, снижающими кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови — существенных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый чай является богатым источником полифенолов, а при ферментации — обязательном этапе производства черного чая — полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства.