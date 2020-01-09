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РИА Наука
2020-01-09T13:54+0300
https://ria.ru/20200109/1563213655.html
Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше
https://cdn22.img.ria.ru/images/156241/39/1562413919_0:144:3022:1843_1036x0_80_0_0_427bd1751f64b82c04ddd26fcb3f4681.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше

13:54 09.01.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЧайник с чаем
Чайник с чаем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Многолетнее массовое исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, регулярно пьющие зеленый чай, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.
В Китае с 1998 года реализуется проект China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China), целью которого является прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны. В рамках этого масштабно исследования ученые в том числе проанализировали влияние на здоровье человека такого фактора, как потребление чая.
В анализ были включены 100 902 участника проекта, у которых изначально отсутствовали заболевания сердца, инсульт или рак. Они были объединены в две группы: регулярно пьющие чай (не менее трех раз в неделю) и редко пьющие чай (менее трех раз в неделю).
Среднее время наблюдения за участниками составило 7,3 года. За этот период у регулярно пьющих чай по сравнению с редко пьющими риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20 процентов ниже, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта — на 22 процента, а риск смерти от всех причин — на 15 процентов.
Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.
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Насколько важна длительность и регулярность потребления чая, ученые проанализировали в группе из 14 081 участников, состояние здоровья которых оценивалось дважды (в среднем через 5,3 и 8,2 года).
Постоянные приверженцы чаепития, поддерживающие эту привычку на протяжении многих лет, имели на 39 процентов меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56 процентов меньший риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта и на 29 процентов меньший риск смерти от всех причин по сравнению с непостоянными.
В силу национальных особенностей, большинство из участников (49 процентов) пили исключительно зеленый чай, и только 8 процентов были любителями черного чая. Интересно то, что при раздельном анализе по типам чая было выяснено, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай. У тех, кто пил черный чая, улучшений показателей не наблюдалось.
"Регулярное потребление чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин, — приводятся в пресс-релизе Европейского общества кардиологов слова первого автора статьи Синьян Вана (Xinyan Wang) из Китайской академии медицинских наук в Пекине. — Благоприятное воздействие на здоровье оказывает именно зеленый чай при длительном его потреблении".
Исследования показали, что благотворное действие чая связано с такими биологически активными его компонентами, как полифенолы, снижающими кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови — существенных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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"Полезные свойства чая наиболее проявлены у людей, регулярно употребляющих этот напиток, — говорит руководитель исследования доктор Донгфен Гу (Dongfeng Gu). — Полифенолы не сохраняются в организме в течение длительного времени, поэтому для возникновения кардиозащитного эффекта необходимо частое его потребление".
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