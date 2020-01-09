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Глава района под Воронежем остается на больничном после покушения
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РИА Новости

Глава района под Воронежем остается на больничном после покушения

13:54 09.01.2020
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© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Пострадавший при взрыве автомобиля глава Рамонского района Воронежской области продолжает оставаться на больничном, сообщил в четверг РИА Новости представитель райадминистрации.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск 26 декабря прошлого года. В момент случившегося чиновник в машине был один, его доставили в местную больницу, прооперировали и отправили в реанимацию областной клинической больницы. Как отмечали власти области, угрозы жизни чиновника не было.
"В настоящий момент Николай Фролов находится на больничном", - сказал собеседник агентства, добавив, что чиновник вернется на работу по окончании больничного.
В Воронежской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что такого пациента на данный момент там нет.
По факту случившегося следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило дело о покушении на убийство. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК.
Опубликовано видео с места взрыва машины главы района под Воронежем
26 декабря 2019, 13:17
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловВоронежская областьПроисшествия
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