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2020-01-09T16:18+0300
https://ria.ru/20200109/1563213432.html
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
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РИА Новости

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

13:48 09.01.2020 (обновлено: 16:18 09.01.2020)
205993
© Фото : Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкомаДом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
© Фото : Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
МИНСК, 9 янв — РИА Новости. Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

"Восьмого января в милицию обратилась жительница деревни Черессы, которая рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома. Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России, где был на заработках. Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января", — рассказал Сапроненко.

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По словам собеседника агентства, установлено, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя по голове бревном. "Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал", — рассказал Сапроненко.
Как установила экспертиза, у мужчины 1969 года рождения имелась закрытая черепно-мозговая травма, от которой, предположительно, он и скончался. В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК Белоруссии. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сотрудник следственного комитета России
30 декабря 2019, 16:15
В Омске нашли стоящий на коленях труп
38881191795244
Обсудить 18
БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
это же надо так бухать, чтобы не заметить
9 января, 14:01
Сергей Рябенко
4224713
Надеюсь, он хотя бы не ел?
9 января, 13:50
Винсент Вега
10370209
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