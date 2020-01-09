Леонардо Ди Каприо принял участие в спасении утопающего

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипаж яхты, на которой отдыхал Леонардо Ди Каприо, принял участие в спасении тонущего человека в Карибском море, сообщает The Sun.
Капитан судна, на котором находился голливудский актер, получил сигнал о том, что 24-летний француз упал за борт круизного лайнера.
Актер согласился, чтобы яхта, находившаяся недалеко от места происшествия, отклонилась от курса и приняла участие в поисках. Команда разглядела пострадавшего в воде как раз перед наступлением темноты и вытащила его на борт. На тот момент он провел в море 11 часов.
Капитан уточнил, что у тонущего шансов спастись был "один на миллиард".
Актер проводил отпуск на острове Сен-Барталеми в Карибском море в компании своей возлюбленной — 22-летней Камилы Морроне.
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