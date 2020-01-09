Леонардо Ди Каприо принял участие в спасении утопающего

Актер согласился, чтобы яхта, находившаяся недалеко от места происшествия, отклонилась от курса и приняла участие в поисках. Команда разглядела пострадавшего в воде как раз перед наступлением темноты и вытащила его на борт. На тот момент он провел в море 11 часов.