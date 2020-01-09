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Экс-глава Nissan Карлос Гон намерен написать книгу, сообщили на ТВ
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РИА Новости

Экс-глава Nissan Карлос Гон намерен написать книгу, сообщили на ТВ

13:43 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон намерен написать книгу, сообщило японское общественное телевидение NHK.
Книга будет посвящена его роли в автомобилестроении, в ней также будут приведены факты, последовавшие за арестом Гона в ноябре 2018 года. Произведение будет создано в соавторстве с бывшим шеф-корреспондентом токийского бюро агентства Франс Пресс Филиппом Риэ. В 2003 году Риэ уже помогал Гону в написании автобиографической книги. Согласие на новую книгу Гон дал летом прошлого года, для работы над ней Риэ дважды приезжал в Японию в прошлом году.
"В книге будут отражены факты о его деле, думаю, для Гона это будет очень важная книга", - сказал журналист в интервью японскому телевидению.
Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте. 8 января 2020
12:21
Ливан рассмотрит дело Карлоса Гона в своем правовом поле
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях.
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