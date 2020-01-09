Экс-глава Nissan Карлос Гон намерен написать книгу, сообщили на ТВ

Книга будет посвящена его роли в автомобилестроении, в ней также будут приведены факты, последовавшие за арестом Гона в ноябре 2018 года. Произведение будет создано в соавторстве с бывшим шеф-корреспондентом токийского бюро агентства Франс Пресс Филиппом Риэ. В 2003 году Риэ уже помогал Гону в написании автобиографической книги. Согласие на новую книгу Гон дал летом прошлого года, для работы над ней Риэ дважды приезжал в Японию в прошлом году.

"В книге будут отражены факты о его деле, думаю, для Гона это будет очень важная книга", - сказал журналист в интервью японскому телевидению.

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.