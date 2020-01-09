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2020-01-09T14:59+0300
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В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
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РИА Новости

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

13:39 09.01.2020 (обновлено: 14:59 09.01.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукУчастники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Штурм начался около 13:00 мск. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание.
Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.
Сейчас на площади собрались около 500 человек, включая силовиков.
Одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.
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Популярные комментарии
Какой же это митинг? Это откровенная провокация и погром.
9 января, 14:09
lyuda.terenteva.55
8000106
Опять заокеанские "партнёры" помогают демократию восстановить!!!
9 января, 14:16
Kant S.U.
7430207
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