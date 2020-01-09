В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Протестующие штурмуют администрацию президента Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии , передает корреспондент РИА Новости.

Штурм начался около 13:00 мск. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание.

Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.

Сейчас на площади собрались около 500 человек, включая силовиков.

Одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.