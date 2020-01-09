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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T13:41+0300
https://ria.ru/20200109/1563213081.html
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и США
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/105980/49/1059804975_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_845ac438a42c1244c14be2a8f08dde73.jpg
РИА Новости

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и США

13:39 09.01.2020 (обновлено: 13:41 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 9 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности в отношениях между Ираном и США и призвал предотвратить возможность разрастания конфликта.
"Особую озабоченность вызывают сигналы, приходящие из региона (с Ближнего Востока – ред.) вслед за ростом напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, которые рискуют прежде всего подвергнуть серьезному испытанию медленный процесс восстановления Ирака, а также заложить основы для конфликта большего масштаба, который все хотели бы предотвратить", - заявил понтифик, обращаясь в четверг к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле.
В этой связи папа Франциск напомнил о своем призыве к диалогу, с которым он обратился ко всем заинтересованным сторонам в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане 5 января. Понтифик повторил свои слова о необходимости сохранять "зажженным огонь диалога и самоконтроля" и подчеркнул важность "полного уважения международной законности".
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций.
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