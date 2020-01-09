Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и США

ВАТИКАН, 9 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности в отношениях между Ираном США и призвал предотвратить возможность разрастания конфликта.

"Особую озабоченность вызывают сигналы, приходящие из региона (с Ближнего Востока – ред.) вслед за ростом напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, которые рискуют прежде всего подвергнуть серьезному испытанию медленный процесс восстановления Ирака, а также заложить основы для конфликта большего масштаба, который все хотели бы предотвратить", - заявил понтифик, обращаясь в четверг к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле.

В этой связи папа Франциск напомнил о своем призыве к диалогу, с которым он обратился ко всем заинтересованным сторонам в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане 5 января. Понтифик повторил свои слова о необходимости сохранять "зажженным огонь диалога и самоконтроля" и подчеркнул важность "полного уважения международной законности".