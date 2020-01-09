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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T14:42+0300
https://ria.ru/20200109/1563213024.html
Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке
https://cdn23.img.ria.ru/images/156321/25/1563212558_0:337:3042:2048_1036x0_80_0_0_479ea8461c49e0f1204de585c66d020e.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке

13:38 09.01.2020 (обновлено: 14:42 09.01.2020)
33062
© AP Photo / Nasser NasserАмериканская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
© AP Photo / Nasser Nasser
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Судя по видео, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.

Американо-иранский конфликт

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между двумя странами нет дипломатических отношений. Среди спорных вопросов — тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
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СМИ: Иран выверял ракетный удар, чтобы избежать серьезного ущерба
Третьего января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал — в случае ответной атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.
При этом никто из американцев не погиб. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеИракИранВ мире
Популярные комментарии
Сирия попросила военной помощи у России в соответствии со всем нормами международного права. Ирак просил помощи у США? Нет! Они просто разбомбили и оккупировали страну. Опять разницу не чувствуешь?
9 января, 14:37
ВИВасилий Иванов
4110000
Ну судя по видео, там никто и не выжил. А если ни иракцы ни американцы не погибли, то кто вообще тогда был на базе?
9 января, 13:52
CCorddamon
2702002
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