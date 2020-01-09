Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых видны последствия В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

Судя по видео, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.

Американо-иранский конфликт

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между двумя странами нет дипломатических отношений. Среди спорных вопросов — тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.

Третьего января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал — в случае ответной атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.