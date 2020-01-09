На Украине заявили, что только Газпром бронировал мощности ГТС

КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Другие компании, помимо "Газпрома", не обращались к "Оператору ГТС Украины" за бронированием мощностей на транзит газа, сообщил гендиректор украинского оператора Сергей Макогон.
"У нас сейчас официально забронированы мощности только компании "Нафтогаз" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом". Больше никаких других бронирований у нас нет", - сказал Макогон на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.