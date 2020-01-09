СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске

НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске , в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.

На кадрах видно, как молодой человек рассказывает следователям, что женщина за уши стащила его с дивана и начала кричать, а потом пришла из кухни с ножом. На стенах квартиры видны следы крови.

Убийство в Омске произошло в ночь на 31 декабря. По данным областного управления СК, женщина вернулась с работы и застала дочь в постели со студентом одного из местных колледжей. Разгорелся скандал, в результате которого молодой человек несколько раз ударил женщину ножом, а дочь в это время била ее молотком по голове.

Женщина получила более 30 ножевых ранений, но смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.