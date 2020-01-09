"Нафтогаз" не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" не ведет никаких переговоров с российской стороной относительно прямых поставок газа на Украину, но законодательных ограничений для таких поставок нет, заявил в четверг исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на брифинге.

Ранее Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

"Сейчас, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", никакого разговора о прямых поставках (газа из РФ - ред.) нет", - заявил Витренко.

Вместе с тем, он сказал, что для прямых поставок газа из РФ нет никаких законодательных ограничений. "С другой стороны, нет никаких законодательных ограничений для того, чтобы все пользователи ГТС пришли к оператору, забронировали мощности на вход на Украину со стороны РФ и начали получать газ из РФ", - добавил он.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.