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"Нафтогаз" не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа
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РИА Новости

"Нафтогаз" не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа

13:27 09.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" не ведет никаких переговоров с российской стороной относительно прямых поставок газа на Украину, но законодательных ограничений для таких поставок нет, заявил в четверг исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на брифинге.
Ранее Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
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"Сейчас, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", никакого разговора о прямых поставках (газа из РФ - ред.) нет", - заявил Витренко.
Вместе с тем, он сказал, что для прямых поставок газа из РФ нет никаких законодательных ограничений. "С другой стороны, нет никаких законодательных ограничений для того, чтобы все пользователи ГТС пришли к оператору, забронировали мощности на вход на Украину со стороны РФ и начали получать газ из РФ", - добавил он.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза Украины" завершилось 1 января 2020 года.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Русским не жалко - братья же ))) Налетай, подешевело.
9 января, 14:38
Kolia Kolia
001712
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