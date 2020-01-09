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Вновь назначенный генсек ОДКБ Зась приступил к работе
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РИА Новости

Вновь назначенный генсек ОДКБ Зась приступил к работе

13:23 09.01.2020 (обновлено: 13:24 09.01.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вновь назначенный генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в четверг, 9 января, официально приступил к работе, сообщила пресс-служба ОДКБ.
"Девятого января с.г. Станислав Васильевич Зась, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности, приступил к работе", - говорится в пресс-релизе организации.
"Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам – членам и их народам еще более эффективно", - приводит слова Зася пресс-служба ОДКБ.
Как ранее сообщалось, пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года в порядке плановой ротации перешел к представителю Белоруссии Засю. В мае СМИД на заседании в Бишкеке предложил кандидатуру Зася, а в ноябре он был утвержден на высшем уровне. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о Засе, отмечал, что в должности генсека должен работать "действующий талантливый генерал", а от назначения "пенсионеров" в руководстве ОДКБ и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве нужно уходить.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
28 ноября 2019, 15:20
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Генсек - высшее административное должностное лицо ОДКБ, назначается решением глав государств по представлению Совета министров иностранных дел организации сроком на три года.
ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". При этом приоритет в достижении этих целей страны отдают политическим, а не военным средствам. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Станислав ЗасьОДКБВ мире
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