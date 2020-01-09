Вновь назначенный генсек ОДКБ Зась приступил к работе

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вновь назначенный генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Вновь назначенный генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в четверг, 9 января, официально приступил к работе, сообщила пресс-служба ОДКБ

"Девятого января с.г. Станислав Васильевич Зась, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности, приступил к работе", - говорится в пресс-релизе организации.

"Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам – членам и их народам еще более эффективно", - приводит слова Зася пресс-служба ОДКБ.

Как ранее сообщалось, пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года в порядке плановой ротации перешел к представителю Белоруссии Засю. В мае СМИД на заседании в Бишкеке предложил кандидатуру Зася, а в ноябре он был утвержден на высшем уровне. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о Засе, отмечал, что в должности генсека должен работать "действующий талантливый генерал", а от назначения "пенсионеров" в руководстве ОДКБ и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве нужно уходить.

Генсек - высшее административное должностное лицо ОДКБ, назначается решением глав государств по представлению Совета министров иностранных дел организации сроком на три года.