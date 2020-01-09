Землетрясение у границы Камчатки и Чукотки не привело к разрушениям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее на границе Камчатки и Чукотки, не привело к жертвам и разрушениям, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Ранее представитель Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" сообщил РИА Новости о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло у границы Камчатки и Чукотки. По данным краевого главка МЧС, подземные толчки силой 1-2 балла ощутили некоторые жители Олюторского и Пенжинского районов Камчатки. На Чукотке землетрясение не ощущалось.
В спасательном ведомстве со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск" также уточнили магнитуду сейсмособытия. Она составила 5,9.
"Эпицентр землетрясения находился на территории Олюторского района в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района. Оперативными группами произведен осмотр социально-значимых объектов и зданий. Организованно взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Социального напряжения среди населения нет", - говорится в сообщении.