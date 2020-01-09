Землетрясение у границы Камчатки и Чукотки не привело к разрушениям

Ранее представитель Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" сообщил РИА Новости о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло у границы Камчатки и Чукотки. По данным краевого главка МЧС, подземные толчки силой 1-2 балла ощутили некоторые жители Олюторского и Пенжинского районов Камчатки. На Чукотке землетрясение не ощущалось.

В спасательном ведомстве со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск" также уточнили магнитуду сейсмособытия. Она составила 5,9.