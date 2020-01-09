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2020-01-09T13:21+0300
https://ria.ru/20200109/1563212179.html
Ливанский суд начал слушание по делу Карлоса Гона
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РИА Новости

Ливанский суд начал слушание по делу Карлоса Гона

13:21 09.01.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirКарлос Гон
Карлос Гон
© REUTERS / Mohamed Azakir
Карлос Гон. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Ливанский суд начал слушание по делу бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона, судьи выслушают позиции бизнесмена в связи с выдачей "красной метки" Интерпола и по факту его визита в Израиль, сообщил РИА Новости источник в суде.
Ранее ливанские адвокаты рассказали РИА Новости, что группа адвокатов уже обратилась в прокуратору с просьбой о рассмотрении факта визита Гона в Израиль и встречи с высокопоставленными лицами там. Адвокаты считают, что так Гон напрямую нарушил законы Ливана, запрещающие визит ливанцев на оккупированные территории Палестины. Другая группа адвокатов, напротив, полагает, что сторона считает, что факт его визита не является прямым поводом для судебного преследования, так как существует ряд нюансов.
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"Цель заседания - выслушать доводы Гона по двум основным вопросам: "красная метка", выданная Интерполом, и заявление, поданное против него со стороны группы ливанских адвокатов в связи с его визитом в Израиль",- рассказал собеседник агентства.
Прибытия Гона в суд дежурившие на месте журналисты не видели. Источник рассказал агентству, что Гон вошел в здание через "специальный вход".
Гон в среду на пресс-конференции в Бейруте заявил что не намерен укрываться от правосудия и готов доказать свою невиновность по всем предъявленным ему японской стороной статьям.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
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Ливан рассмотрит дело Карлоса Гона в своем правовом поле
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Карлос ГонИнтерполПалестинаИзраильЛиванВ мире
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