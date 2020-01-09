Всемирный союз староверов открыл офис в Риме

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Всемирный союз староверов открыл первый офис в Риме, сообщил РИА Новости председатель организации Леонид Севастьянов.

По его словам, по числу староверов Рим сейчас стал равен Москве: после 1991 года в городе осели многие переселенцы-староверы из Украины, Молдавии и Румынии.

"Пока они не смогли наладить своей религиозной жизни в виде создания приходов и открытия храмов. Открытие офиса сопровождалось проведением ночного богослужения в честь Рождества Христова. Таким образом, мы можем констатировать, что на Рождество Христово-2020 родилась старообрядческая община в Риме", - рассказал Севастьянов.

Он отметил, что офис Союза в Риме будет курировать жизнь старообрядцев за пределами стран СНГ. Собеседник агентства выразил мнение, что "именно Рим станет равнозначным с Москвой центром мирового старообрядчества в силу миграционных процессов".

Как напомнил Севастьянов, старообрядчество имеет свои исторические корни в Италии. В частности, создатель старообрядческой иерархии митрополит Амвросий жил и умер в городе Триесте на севере Италии. А в провинции города Удине до 1945 года проживало большое поселение староверов-казаков. Сейчас в Италии действует только один старообрядческий храм в городе Торино.