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Религия и мировоззрение
2020-01-09T13:14+0300
https://ria.ru/20200109/1563211806.html
Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
https://cdn23.img.ria.ru/images/156142/57/1561425766_0:294:3119:2048_1036x0_80_0_0_b0d0e24d0e65468f6d54672df41ba573.jpg
РИА Новости

Всемирный союз староверов открыл офис в Риме

13:14 09.01.2020
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© Depositphotos / e55evuРождественская ярмарка в Риме
Рождественская ярмарка в Риме
© Depositphotos / e55evu
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Всемирный союз староверов открыл первый офис в Риме, сообщил РИА Новости председатель организации Леонид Севастьянов.
По его словам, по числу староверов Рим сейчас стал равен Москве: после 1991 года в городе осели многие переселенцы-староверы из Украины, Молдавии и Румынии.
"Пока они не смогли наладить своей религиозной жизни в виде создания приходов и открытия храмов. Открытие офиса сопровождалось проведением ночного богослужения в честь Рождества Христова. Таким образом, мы можем констатировать, что на Рождество Христово-2020 родилась старообрядческая община в Риме", - рассказал Севастьянов.
Он отметил, что офис Союза в Риме будет курировать жизнь старообрядцев за пределами стран СНГ. Собеседник агентства выразил мнение, что "именно Рим станет равнозначным с Москвой центром мирового старообрядчества в силу миграционных процессов".
Как напомнил Севастьянов, старообрядчество имеет свои исторические корни в Италии. В частности, создатель старообрядческой иерархии митрополит Амвросий жил и умер в городе Триесте на севере Италии. А в провинции города Удине до 1945 года проживало большое поселение староверов-казаков. Сейчас в Италии действует только один старообрядческий храм в городе Торино.
Офис Всемирного союза староверов будет находиться на улице Порто Пинчано, уточнил Севастьянов.
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