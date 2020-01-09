Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль в четверг обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления российско-палестинского многопланового сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и проблематику восстановления межпалестинского единства", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.