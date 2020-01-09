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Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
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РИА Новости

Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины

13:07 09.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московские врачи помогли родиться ребёнку с четырёхкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
В сообщении говорится, что москвичка на 34-й неделе беременности обратилась в лечебно-диагностическое отделение городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы: ей показалось, что плод стал меньше двигаться, хотя мониторинг КТГ в женской консультации по месту жительства показывал, что все в порядке.
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"Женщина надеялась, что доктор развеет ее тревогу и отправит домой - донашивать беременность. Но врач ультразвуковой диагностики Павел Широких после тщательного обследования на аппарате экспертного класса обнаружил, что в пуповине всего 2 сосуда, хотя в норме их должно быть 3", — говорится на сайте депздрава.
Врачи больницы имени Иноземцева изучили всю медицинскую документацию и обнаружили, что на предыдущих обследованиях сосудов было три, а на момент их обследования в одном предположительно находился большой тромб около 10 сантиметров длиной.
"Конечно, домой мы ее не отпустили, а положили в родильное отделение для наблюдения. При мониторировании плода на КТГ был обнаружен патологический тип: отмечалось монотонное сердцебиение с уменьшением частоты сокращений до 90 ударов в минуту", - приводятся на сайте департамента слова заведующей отделением патологии беременности Оксаны Юшиной.
Кроме того, согласно сообщению, к осложнениям добавлялись плацентарная недостаточность и подозрение на тромбоз сосуда пуповины.
"По совокупности показаний было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения. Операционную развернули в считанные минуты, и хирурги приступили к спасению сразу двух жизней. И вот из разреза на матке появляется ребенок с четырехкратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи, истинным узлом пуповины, и также врачи видят в одном из сосудов тромб 10-12 сантиметров длиной", — говорится в сообщении.
Впоследствии родилась "вполне здоровая девочка" с весом 2500 грамм.
"Несмотря на недоношенность, ребенок был в хорошем состоянии, на самостоятельном дыхании, поэтому, прогнозы врачей на дальнейшее развитие малышки были благоприятные. Мама и малышка выписалась домой на четвертые сутки после операции, ребенок в данный момент находится под наблюдением врачей детского стационара, но врачи уверены, что у девочки все будет хорошо", — говорится на сайте депздрава.
Также в сообщении приводятся слова Николая Иванникова, заместителя главного врача больницы им. Ф.И. Иноземцева по акушерско-гинекологическому профилю, который отметил, что если бы патологии не были вовремя выявлены, все могло бы кончиться "очень печально".
"К счастью, пациентка не стала игнорировать тревожные симптомы и вовремя обратилась к нам с жалобами. Благодаря блестящей работе наших диагностов мы успели вовремя остановить развитие осложнений", — цитирует сайт департамента здравоохранения Иноземцева.
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