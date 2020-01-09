Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иран не получал уведомлений от авиакомпаний о приостановке рейсов в воздушном пространстве страны после крушения самолета недалеко от Тегерана, сообщил РИА Новости источник в иранской Организации гражданской авиации.
"Ни одна авиационная компания не информировала нас о том, что они прекратили совершать рейсы в нашем воздушном пространстве", - сказал собеседник агентства.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, в среду рано утром потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
После катастрофы Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с рисками для безопасности гражданских самолетов. После этого многие авиакомпании РФ сообщили, что разработали альтернативные маршруты рейсов в облет этих территорий.