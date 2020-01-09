Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран

"Ни одна авиационная компания не информировала нас о том, что они прекратили совершать рейсы в нашем воздушном пространстве", - сказал собеседник агентства.

После катастрофы Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с рисками для безопасности гражданских самолетов. После этого многие авиакомпании РФ сообщили, что разработали альтернативные маршруты рейсов в облет этих территорий.