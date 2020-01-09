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2020-01-09T13:27+0300
https://ria.ru/20200109/1563211192.html
Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
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РИА Новости

Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран

13:04 09.01.2020 (обновлено: 13:27 09.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иран не получал уведомлений от авиакомпаний о приостановке рейсов в воздушном пространстве страны после крушения самолета недалеко от Тегерана, сообщил РИА Новости источник в иранской Организации гражданской авиации.
"Ни одна авиационная компания не информировала нас о том, что они прекратили совершать рейсы в нашем воздушном пространстве", - сказал собеседник агентства.
Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
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Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, в среду рано утром потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
После катастрофы Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с рисками для безопасности гражданских самолетов. После этого многие авиакомпании РФ сообщили, что разработали альтернативные маршруты рейсов в облет этих территорий.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМинистерство обороны УкраиныИранВ мире
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