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Пресс-конференция представителей Россельхознадзора по Москве и области
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РИА Новости

Пресс-конференция представителей Россельхознадзора по Москве и области

13:03 09.01.2020
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29 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция представителей Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, посвященная итогам работы в 2019 году и задачам на 2020 год.
Участники:
- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;
- заместители руководителя Управления.

В ходе мероприятия будут освещены вопросы контрольно-надзорной деятельности в 2019 году и задачи на 2020 год. Участники пресс-конференции представят данные об осуществлении пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также ветеринарного и земельного надзора.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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