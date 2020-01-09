Пресс-конференция представителей Россельхознадзора по Москве и области

Участники:
- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;
- заместители руководителя Управления.
В ходе мероприятия будут освещены вопросы контрольно-надзорной деятельности в 2019 году и задачи на 2020 год. Участники пресс-конференции представят данные об осуществлении пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также ветеринарного и земельного надзора.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;
- заместители руководителя Управления.
В ходе мероприятия будут освещены вопросы контрольно-надзорной деятельности в 2019 году и задачи на 2020 год. Участники пресс-конференции представят данные об осуществлении пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также ветеринарного и земельного надзора.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/