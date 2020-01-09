Пресс-конференция представителей Россельхознадзора по Москве и области

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29 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция представителей Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, посвященная итогам работы в 2019 году и задачам на 2020 год.