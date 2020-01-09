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В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины
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РИА Новости

В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины

12:56 09.01.2020 (обновлено: 13:42 09.01.2020)
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© СК РФСледственные действия на месте убийства в Омске. Стоп-кадр видео
Следственные действия на месте убийства в Омске. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Следственные действия на месте убийства в Омске. Стоп-кадр видео
НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. В Омске 15-летнюю школьницу и ее 18-летнего друга обвиняют в жестоком убийстве матери девушки. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.
Убийство произошло в Советском районе Омска в ночь на 31 декабря. По данным следствия, 43-летняя женщина, вернувшись с работы, застала дочь в постели со студентом первого курса одного из местных колледжей.
Разгорелась ссора, в результате которой молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а девушка набросилась на нее с молотком.
Женщина получила более 30 ножевых ранений, но смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
Управление СК возбудило уголовное дело об убийстве. Дочь погибшей и ее приятеля арестовали. Сейчас следователи проверяют их показания и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет РФОмскПроисшествия
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