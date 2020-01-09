В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины

НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. В Омске 15-летнюю школьницу и ее 18-летнего друга обвиняют в жестоком убийстве матери девушки. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

Убийство произошло в Советском районе Омска в ночь на 31 декабря. По данным следствия, 43-летняя женщина, вернувшись с работы, застала дочь в постели со студентом первого курса одного из местных колледжей.

Разгорелась ссора, в результате которой молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а девушка набросилась на нее с молотком.

Женщина получила более 30 ножевых ранений, но смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.