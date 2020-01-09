СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как водитель легкового автомобиля вытаскивает с заднего сидения тело мужчины и, оставив на снегу, уезжает, было опубликовано в социальных сетях.
"СК проводит проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в региональном СУСК.
По информации источника в правоохранительных органах, возможно, погибший был наркоманом, как и привезший его во двор водитель.