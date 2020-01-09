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https://ria.ru/20200109/1563210786.html
СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
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РИА Новости

СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе

12:51 09.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как водитель легкового автомобиля вытаскивает с заднего сидения тело мужчины и, оставив на снегу, уезжает, было опубликовано в социальных сетях.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"СК проводит проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в региональном СУСК.
По информации источника в правоохранительных органах, возможно, погибший был наркоманом, как и привезший его во двор водитель.
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Следственный комитет РФАрзамасНижегородская областьРоссияПроисшествия
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