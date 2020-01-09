ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Информация о взрыве газового баллона в здании Информация о взрыве газового баллона в здании Центрального банка Москве не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что в здании ЦБ на Неглинной улице во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник пострадал.

"Информация не соответствует действительности", - говорится в ответе на запрос агентства.