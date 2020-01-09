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ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании
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РИА Новости

ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании

12:49 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Информация о взрыве газового баллона в здании Центрального банка в Москве не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что в здании ЦБ на Неглинной улице во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник пострадал.
"Информация не соответствует действительности", - говорится в ответе на запрос агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент в здании Центрального банка на улице Неглинная, дом 12 произошел при заправке холодильного оборудования. "Пострадал один человек, его госпитализировали", - добавил собеседник агентства, не уточнив обстоятельств произошедшего и состояние пострадавшего.
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