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Туризм
2020-01-09T14:23+0300
https://ria.ru/20200109/1563210602.html
Эксперты выяснили, куда летали состоятельные россияне на Новый год
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РИА Новости

Эксперты выяснили, куда летали состоятельные россияне на Новый год

14:23 09.01.2020
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© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет
Отель Пхукет
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. По данным туристического поисковика, самым дорогим бронированием в эти каникулы стал перелет семьи из Санкт-Петербурга на Пхукет за два миллиона рублей, сообщает Aviasales.
На втором месте оказалось авиапутешествие из Москвы в Пунта-Кану за 1,5 миллиона рублей. В 1,2 миллиона рублей обошелся перелет из Москвы на Бали.
За один миллион рублей москвичи отправились на Пхукет, в Майами и Бангкок. Поездка в Буэнос-Айрес обошлась на 40 тысяч дешевле.
За 900 тысяч рублей пара туристов улетела отмечать Новый год на Мальдивы, а 816 тысяч рублей стоила поездка из Москвы в мексиканскую столицу Мехико. Замыкает рейтинг также перелет на Мальдивы, но уже за 800 тысяч рублей.
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