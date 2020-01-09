Эксперты выяснили, куда летали состоятельные россияне на Новый год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. По данным туристического поисковика, самым дорогим бронированием в эти каникулы стал перелет семьи из Санкт-Петербурга на Пхукет за два миллиона рублей, сообщает Aviasales.

На втором месте оказалось авиапутешествие из Москвы в Пунта-Кану за 1,5 миллиона рублей. В 1,2 миллиона рублей обошелся перелет из Москвы на Бали.

За один миллион рублей москвичи отправились на Пхукет, в Майами и Бангкок. Поездка в Буэнос-Айрес обошлась на 40 тысяч дешевле.