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Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
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РИА Новости

Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме

12:46 09.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018
Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг начал допрашивать бывшего первого замглавы столичного главка СК РФ Дениса Никандрова в рамках дела против его шефа Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Денис Никандров дает показания в закрытом режиме", - отметил собеседник агентства.
Генерал Дрыманов наряду с уже лишенным звания Никандровым и рядом другим офицеров СК РФ – один из главных фигурантов громкой истории о подкупе борцов с коррупцией бандитами.
По мнению следствия, люди Шакро Молодого (Захарий Калашов) заплатили офицерам миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Итальянца (Андрей Кочуйков). Дрыманов якобы получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство.
Первый заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров в суде. Архивное фото
16 августа 2018, 04:16
Дело генерала Дениса Никандрова
В апреле 2018 года бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров получил 5,5 лет колонии, но уже в июне досрочно вышел на свободу.
Защита добилась рассмотрения уголовного дела Дрыманова в открытом для публики режиме. До этого процесс был засекречен.
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Уголовное дело генерала ДрымановаДело генерала Дениса НикандроваДенис НикандровАлександр ДрымановСледственный комитет РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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