Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме

Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018

"Денис Никандров дает показания в закрытом режиме", - отметил собеседник агентства.

Генерал Дрыманов наряду с уже лишенным звания Никандровым и рядом другим офицеров СК РФ – один из главных фигурантов громкой истории о подкупе борцов с коррупцией бандитами.

По мнению следствия, люди Шакро Молодого (Захарий Калашов) заплатили офицерам миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Итальянца (Андрей Кочуйков). Дрыманов якобы получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство.

В апреле 2018 года бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров получил 5,5 лет колонии, но уже в июне досрочно вышел на свободу.