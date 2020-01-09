Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон

КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон не верит в возможность вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику из-за увеличения стоимости проезда в междугородних автобусах.

Оппозиционная партия "Действие и солидарность" 3 января вступила с требованием отставки правительства из-за решения о повышении тарифа на междугородние автобусные рейсы.

"Не думаю, что возможна отставка правительства из-за этого требования. Мотивы, указанные оппозицией - это дешевые популистские предлоги, нет серьезных аргументов", - сказал Додон в интервью местному порталу "Трибуна"

По словам президента, кабмин должен объяснить народу, почему было принято решение о повышении стоимости проезда, а также рассказать, какие обязательства взяли на себя в ответ водители автобусов.

"О необходимости повышения тарифа на перевозку пассажиров говорили и министры правительства (экс -премьера Майи - ред.) Санду, которые сейчас вдвигают вотум недоверия из-за этого вопроса", - добавил Додон.