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Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
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РИА Новости

Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон

12:45 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон не верит в возможность вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику из-за увеличения стоимости проезда в междугородних автобусах.
Оппозиционная партия "Действие и солидарность" 3 января вступила с требованием отставки правительства из-за решения о повышении тарифа на междугородние автобусные рейсы.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
3 января, 16:59
Оппозиция Молдавии потребовала отставки правительства
"Не думаю, что возможна отставка правительства из-за этого требования. Мотивы, указанные оппозицией - это дешевые популистские предлоги, нет серьезных аргументов", - сказал Додон в интервью местному порталу "Трибуна".
По словам президента, кабмин должен объяснить народу, почему было принято решение о повышении стоимости проезда, а также рассказать, какие обязательства взяли на себя в ответ водители автобусов.
"О необходимости повышения тарифа на перевозку пассажиров говорили и министры правительства (экс -премьера Майи - ред.) Санду, которые сейчас вдвигают вотум недоверия из-за этого вопроса", - добавил Додон.
Министерство экономики Молдавии с 1 января увеличило тариф на междугородние автобусные рейсы для пассажиров, за поездку в автобусе обычного класса придется платить на 20% больше, поездка в автобусе повышенного класса комфорта станет на 35% дороже.
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
12:24
В правительстве Молдавии могут произойти перестановки, сообщил Додон
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Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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