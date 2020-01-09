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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T12:42+0300
https://ria.ru/20200109/1563210442.html
В Саудовской Аравии заявили, что стремятся не допустить войны в Ираке
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40711/87/407118768_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_8ed1027bbf38bbb2b2b48b59319d9e13.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии заявили, что стремятся не допустить войны в Ираке

12:42 09.01.2020
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© flickr.com/hamza82Эр-Рияд
Эр-Рияд
© flickr.com/hamza82
Эр-Рияд. Архивное фото
ДОХА, 9 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия старается не допустить войны и кровопролития в Ираке, сообщил в четверг госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
"Королевство Саудовская Аравия с вниманием и озабоченностью наблюдает за ситуацией в Ираке и старается удалить эту страну от войны и насилия, чтобы ее народ жил в условиях процветания и безопасности, которых он заслуживает", - отметил аль-Джубейр в социальной сети Twitter.
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Он подчеркнул, что Эр-Рияд "будет поддерживать Ирак, чтобы он смог преодолеть все угрозы его безопасности, стабильности и его арабской идентичности".
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Конфликт США и ИранаАдиль аль-ДжубейрСаудовская АравияИракВ мире
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