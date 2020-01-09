В Саудовской Аравии заявили, что стремятся не допустить войны в Ираке

Он подчеркнул, что Эр-Рияд "будет поддерживать Ирак, чтобы он смог преодолеть все угрозы его безопасности, стабильности и его арабской идентичности".

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.