Трамп может обойти резолюцию по войне с Ираном, считает эксперт

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. С политической точки зрения намерение палаты представителей проголосовать по ограничению полномочий президента США С политической точки зрения намерение палаты представителей проголосовать по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на войну с Ираном значительно, но с юридической - глава государства сможет найти способы обойти резолюцию, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

По его словам, за все время существования закон о военных полномочиях президента, принятый против Ричарда Никсона, никогда не применялся, потому что предыдущие главы государства находили способы его обойти.

Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий Трампа на войну с Ираном, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси. По ее словам, военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не информирует конгресс должным образом. Пока неясно, в каких формулировках будет принята резолюция.

Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.

В США с 1973 года действует закон о военных полномочиях, согласно которому президент обязан уведомлять конгресс в течение 48 часов с момента начала военных действий. Вооруженным силам также запрещено находиться за рубежом более чем 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода - если конгресс не разрешил использование военной силы или если Соединенные Штаты не объявили войну. Конгресс не раз с неодобрением высказывался о прошлых президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но не принимал против них каких-либо мер.

Межуев напомнил, что за время президентства Трампа конгресс уже голосовал за ограничение внешнеполитических полномочий президента: в прошлом году палата представителей приняла резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски. "Только в прошлый раз речь шла о мире, а в этот раз о войне. Но сам по себе прецедент наложения ограничений на произвол исполнительной власти по поводу тех или иных действий был", - сказал политолог РИА Новости.

Он напомнил, что закон о военных полномочиях был принят в 1973 году "против Никсона и его секретной войны с Камбоджей и после этого, несмотря на многократное упоминание, никогда не применялся".

"Тем или иным способом американским президентам удавалось его обойти, осуществляя военные действия. Самое классическое - война в Югославии, которая не получила поддержку палаты представителей, тогда республиканской, но тем не менее, проводилась и голосования по поводу ограничений действий Клинтона в этой войне не было", - отметил политолог.

Единственный случай, по словам Межуева, ограничения по ведению военных действий произошел в 1975 году, когда "палата представителей не допустила войны, не дав Форду бюджетные ассигнования на военную помощь Южному Вьетнаму, в результате этого после политического кризиса американцы были вынуждены отступить и позволить Северному Вьетнаму фактически присоединить Южный к своей территории. Вот это единственный раз, власть бюджета. Об этом же шла речь, о подобном использовании финансовых полномочий в 2007 году, когда демократическая палата представителей при поддержке определенной части сенаторов воевала с администрацией Буша. Но тогда ни к чему это не привело, и Бушу удалось осуществить этот план по увеличению численности американских войск в Ираке", - сказал политолог.

"В данном случае с Ираном, с одной стороны, есть жесткое стремление показать Трампу недопустимость его действий, проще говоря, это война Трампа и палаты представителей. А с другой стороны, конечно, есть и реальный страх, что такая политика может далеко зайти: убийство лидера другого государства, тем более государства наэлектризованного, и непонятно, чем это все еще закончится", - считает Межуев.

"Посмотрим, к чему это приведет сейчас. Проблема заключается в том, как все "состряпано": полномочия американского президента настолько сложны, и настолько противоречат друг другу эти правила: с одной стороны, закон о военных полномочиях 1973 года, а с другой стороны, право американского президента наносить удары в случае угрозы национальной безопасности. Угрозу надо доказывать, но никто не стесняется в подтасовках, лжи и фальсификации. Политически - это значительный шаг, но юридически будут способы обойти любое решение", - заключил он.

Помимо права объявлять войну у конгресса есть исключительные полномочия на финансирование расходов страны. Таким образом, еще одним способом ограничить военные действия президента за рубежом является принятие закона, запрещающего тратить на эти цели средства бюджета. Соответствующий законопроект уже представил демократ Ро Кханна. А демократ Барбара Ли внесла проект резолюции, отменяющей разрешение на применение военной силы против террористов от 2002 года, которое администрация Трампа использует как обоснование своих действий против Ирана.