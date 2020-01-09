Карлос Гон прибыл на допрос в суд в Бейруте

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте. Архивное фото

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте

БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бывший глава концерна Nissan Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон приехал на допрос в главное здание суда в Бейруте , сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид

Генпрокурор Гасан Увейдат вызвал Гона на допрос в четверг в Бейруте, чтобы выслушать его показания относительно красного бюллетеня, который был выпущен японским судом, обвиняющим его в совершении преступлений и требующим его задержания. Также предполагается допрос Гона о его посещении Израиля и встрече с израильскими чиновниками, что запрещается ливанским гражданам на законодательном уровне.

Вероятно, бизнесмен попал в здание не через главный вход. Как передает корреспондент РИА Новости, десятки дежуривших иностранных и ливанских журналистов не видели приезд Гона.

СМИ продолжают находиться у здания суда в надежде поговорить с бизнесменом после допроса.