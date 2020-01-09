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Карлос Гон прибыл на допрос в суд в Бейруте
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РИА Новости

Карлос Гон прибыл на допрос в суд в Бейруте

12:40 09.01.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirБывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
© REUTERS / Mohamed Azakir
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон приехал на допрос в главное здание суда в Бейруте, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид.
Генпрокурор Гасан Увейдат вызвал Гона на допрос в четверг в Бейруте, чтобы выслушать его показания относительно красного бюллетеня, который был выпущен японским судом, обвиняющим его в совершении преступлений и требующим его задержания. Также предполагается допрос Гона о его посещении Израиля и встрече с израильскими чиновниками, что запрещается ливанским гражданам на законодательном уровне.
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Вероятно, бизнесмен попал в здание не через главный вход. Как передает корреспондент РИА Новости, десятки дежуривших иностранных и ливанских журналистов не видели приезд Гона.
СМИ продолжают находиться у здания суда в надежде поговорить с бизнесменом после допроса.
Гон в среду на пресс-конференции в Бейруте заявил что не намерен укрываться от правосудия и готов доказать свою невиновность по всем предъявленным ему японской стороной статьям.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте. 8 января 2020
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