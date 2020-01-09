Министр Италии осудил безынициативность США и ЕС в Ливии

"Вакуум с дипломатической инициативой Европы и США оставил пространство для действий России. В таком контексте было бы беспочвенно думать, как некоторые европейские националисты, что каждое государство старого континента могло бы разыграть свою партию. И кто мечтал деконструировать ЕС ради повышения безопасности, уже в первые дни 2020 года получил четкое представление о том, насколько рискованно для своих национальных интересов", – сказал министр без портфеля в интервью газете La Stampa.