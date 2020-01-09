Министр Италии осудил безынициативность США и ЕС в Ливии

РИМ, 9 янв – РИА Новости. Отсутствие инициативы со стороны США и единой Европы по Ливии позволило России и Турции стать главными действующими игроками в урегулировании, считает министр по европейским делам Италии Винченцо Амендола.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"Вакуум с дипломатической инициативой Европы и США оставил пространство для действий России. В таком контексте было бы беспочвенно думать, как некоторые европейские националисты, что каждое государство старого континента могло бы разыграть свою партию. И кто мечтал деконструировать ЕС ради повышения безопасности, уже в первые дни 2020 года получил четкое представление о том, насколько рискованно для своих национальных интересов", – сказал министр без портфеля в интервью газете La Stampa.
По его словам, любое вмешательство в Ливии чревато тем, что конфликт в ней, как и другие на Ближнем Востоке за последние годы, превратится "в войну по доверенности, при которой воюющие стороны поддерживаются региональными государствами".
"Нехватка общей европейской повестки дня способствовала расколу, который привел к вооруженной конфронтации. Наш сигнал, принимая во внимание европейскую и турецко-российскую позицию в отношении прекращения огня, состоит в том, чтобы вернуться на единственный работающий путь: всеобъемлющий политический диалог для достижения стабилизации страны, что не может быть отделено от ее территориального единства", - заявил Амендола.