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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге из-за непогоды
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РИА Новости

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге из-за непогоды

12:32 09.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
УФА, 9 янв – РИА Новости. Самолет с 69 пассажирами, летевший из Москвы, не смог сесть в Оренбурге из-за погодных условий и приземлился в запасном аэропорту Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе уфимского авиаузла.
"Самолет, направлявшийся из Москвы в Оренбург, из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться в Оренбургской области, он сел в запасном аэродроме международного аэропорта "Уфа". На борту судна находились 69 пассажиров. Они вылетят по маршруту в 13.30 (11.30 мск)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе уфимского аэропорта.
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По данным аэропорта "Оренбург", два самолета из Москвы не смогли приземлиться из-за тумана. "Один летел в Уфу, другой в Самару. Но в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, аэродром принимает судна и отправляет. Идет обильный снег, но тумана нет", - пояснили РИА Новости в оренбургском авиаузле.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч", самолёт RRJ95 авиакомпании "ИрАэро", летевший рейсом ИР731 Москва - Оренбург, по метеоусловиям аэропорта прибытия приземлился в Самаре в 23.41 (22.41 мск) в среду и планирует вылететь в Оренбург в 13.00 (12.00 мск).
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УфаМоскваОренбургПроисшествия
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