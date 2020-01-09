Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге из-за непогоды

УФА, 9 янв – РИА Новости. Самолет с 69 пассажирами, летевший из Самолет с 69 пассажирами, летевший из Москвы , не смог сесть в Оренбурге из-за погодных условий и приземлился в запасном аэропорту Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе уфимского авиаузла.

"Самолет, направлявшийся из Москвы в Оренбург, из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться в Оренбургской области, он сел в запасном аэродроме международного аэропорта "Уфа". На борту судна находились 69 пассажиров. Они вылетят по маршруту в 13.30 (11.30 мск)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе уфимского аэропорта.

По данным аэропорта "Оренбург", два самолета из Москвы не смогли приземлиться из-за тумана. "Один летел в Уфу, другой в Самару. Но в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, аэродром принимает судна и отправляет. Идет обильный снег, но тумана нет", - пояснили РИА Новости в оренбургском авиаузле.