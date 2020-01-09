Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге из-за непогоды

"Самолет, направлявшийся из Москвы в Оренбург, из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться в Оренбургской области, он сел в запасном аэродроме международного аэропорта "Уфа". На борту судна находились 69 пассажиров. Они вылетят по маршруту в 13.30 (11.30 мск)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе уфимского аэропорта.
По данным аэропорта "Оренбург", два самолета из Москвы не смогли приземлиться из-за тумана. "Один летел в Уфу, другой в Самару. Но в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, аэродром принимает судна и отправляет. Идет обильный снег, но тумана нет", - пояснили РИА Новости в оренбургском авиаузле.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч", самолёт RRJ95 авиакомпании "ИрАэро", летевший рейсом ИР731 Москва - Оренбург, по метеоусловиям аэропорта прибытия приземлился в Самаре в 23.41 (22.41 мск) в среду и планирует вылететь в Оренбург в 13.00 (12.00 мск).