Начало перемирия в Ливии во многом зависит от Хафтара, заявил Деньгов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начало перемирия в Начало перемирия в Ливии с полуночи 12 января во многом зависит от маршала Халифы Хафтара , российская сторона работает над тем, чтобы все стороны конфликта прислушались к заявлению президентов РФ и Турции и остановили боевые действия, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

"После встречи российского и турецкого лидеров запад Ливии признал, что Россия является другом и надёжным партнёром, который добивается своих целей. Положен конец слухам о том, что Россия якобы поддерживает одну из сторон конфликта в Ливии. Основная и истинная цель нашей страны на сегодняшний день - это поиск пути мирного урегулирования, и это было подтверждено всеми сторонами конфликта. Сейчас в этих условиях нам намного легче будет работать, в атмосфере взаимопонимания и дружбы будет легче достигнуть мирного урегулирования", - сказал Деньгов.

"Мы работаем над тем, чтобы все стороны прислушались к заявлению президентов РФ и Турции и остановили боевые действия. Начало перемирия с полуночи 12 января во многом зависит от Хафтара, ведь он был инициатором наступательной операции", - подчеркнул он.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.