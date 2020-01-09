Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T12:31+0300
https://ria.ru/20200109/1563210004.html
Начало перемирия в Ливии во многом зависит от Хафтара, заявил Деньгов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/81/1559808152_0:213:2048:1365_1036x0_80_0_0_53cdaa7930d3a9876ce8fc24b8910075.jpg
РИА Новости

Начало перемирия в Ливии во многом зависит от Хафтара, заявил Деньгов

12:31 09.01.2020
959
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начало перемирия в Ливии с полуночи 12 января во многом зависит от маршала Халифы Хафтара, российская сторона работает над тем, чтобы все стороны конфликта прислушались к заявлению президентов РФ и Турции и остановили боевые действия, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Вчера, 18:51
Путин и Эрдоган призвали к сохранению суверенитета Ливии
"После встречи российского и турецкого лидеров запад Ливии признал, что Россия является другом и надёжным партнёром, который добивается своих целей. Положен конец слухам о том, что Россия якобы поддерживает одну из сторон конфликта в Ливии. Основная и истинная цель нашей страны на сегодняшний день - это поиск пути мирного урегулирования, и это было подтверждено всеми сторонами конфликта. Сейчас в этих условиях нам намного легче будет работать, в атмосфере взаимопонимания и дружбы будет легче достигнуть мирного урегулирования", - сказал Деньгов.
"Мы работаем над тем, чтобы все стороны прислушались к заявлению президентов РФ и Турции и остановили боевые действия. Начало перемирия с полуночи 12 января во многом зависит от Хафтара, ведь он был инициатором наступательной операции", - подчеркнул он.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Вчера, 18:42
Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии начать переговоры
220001
Обсудить 1
Лев ДеньговХалифа ХафтарЕвросоюзЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии обсудил с Хафтаром заявление Путина и Эрдогана по Ливии
Боец оппозиции с флагом Ливии
Министр Италии осудил безынициативность США и ЕС в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар не планировал встречу с Сарраджем, заявили в Ливии
Президент Молдавии Игорь Додон
В правительстве Молдавии могут произойти перестановки, сообщил Додон
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Власти востока Ливии: армия Хафтара недалеко от центра Триполи
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Президент США Дональд Трамп
Трамп может обойти резолюцию по войне с Ираном, считает эксперт
Рим
Деньгов: в Риме сорвалась встреча Сарраджа, Хафтара и Конте
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Рим
СМИ сообщили о прибытии Хафтара и Сарраджа в Рим
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
Первая группа турецких военных прибыла в Ливию
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Эксперт: США не нанесли удар по Ирану по внутриполитическим причинам
Эво Моралес
В Боливии заявили, что Интерпол активировал ордер на арест Моралеса
Президент Молдавии Игорь Додон
Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Лента новостейМолния