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Культура
2020-01-09T17:20+0300
https://ria.ru/20200109/1563209904.html
СМИ: студия Universal планирует переснять хоррор "Челюсти"
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РИА Новости

СМИ: студия Universal планирует переснять хоррор "Челюсти"

17:20 09.01.2020
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© Фото : Universal Pictures 1975Кадр из фильма "Челюсти" 1975 года
Кадр из фильма Челюсти 1975 года
© Фото : Universal Pictures 1975
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Киностудия Universal Pictures находится на ранней стадии разработки ремейка триллера Стивена Спилберга "Челюсти" (1975 год), сообщает We got this covered.
Источник рассказал изданию, что предположительно фильм станет расширенной адаптацией одноименного романа Питера Бенчли 1974 года.
Действие будет происходить в курортном городе, расположенном на острове Эмити, где на отдыхающих нападает акула-людоед.
Ожидается, что в триллере примут участие новые персонажи, чтобы отделить ремейк от оригинала.
Создатели картины планируют, что продюсером станет Стивен Спилберг, а режиссером Андрес Мускьетти ("Мама", "Оно").
Дата выхода ленты пока неизвестна.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСтивен Спилберг
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