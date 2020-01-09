СМИ: студия Universal планирует переснять хоррор "Челюсти"

Кадр из фильма "Челюсти" 1975 года

© Фото : Universal Pictures 1975 Кадр из фильма "Челюсти" 1975 года

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Киностудия Universal Pictures находится на ранней стадии разработки ремейка триллера Стивена Спилберга "Челюсти" (1975 год), Киностудия Universal Pictures находится на ранней стадии разработки ремейка триллера Стивена Спилберга "Челюсти" (1975 год), сообщает We got this covered.

Источник рассказал изданию, что предположительно фильм станет расширенной адаптацией одноименного романа Питера Бенчли 1974 года.

Действие будет происходить в курортном городе, расположенном на острове Эмити, где на отдыхающих нападает акула-людоед.

Ожидается, что в триллере примут участие новые персонажи, чтобы отделить ремейк от оригинала.

Создатели картины планируют, что продюсером станет Стивен Спилберг, а режиссером Андрес Мускьетти ("Мама", "Оно").