В России вступили в силу новые требования к жевательному табаку

Согласно документу, "стандарт распространяется на жевательный табак, предназначенный для жевания и изготовленный из табачного сырья, прошедшего технологическую обработку, с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов".

В качестве дополнительных ингредиентов ГОСТом допускается помимо самого табака использовать и другое сырье, а также соусы и ароматизаторы. Требованиями предписано наносить на упаковку надпись: "Это табачное изделие вредит вашему здоровью".