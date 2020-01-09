В России вступили в силу новые требования к жевательному табаку

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый ГОСТ на жевательный табак вступил в силу в России с 1 января 2020 года, он был разработан Всероссийским НИИ табака, махорки и табачных изделий, говорится в ГОСТе, опубликованном на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Согласно документу, "стандарт распространяется на жевательный табак, предназначенный для жевания и изготовленный из табачного сырья, прошедшего технологическую обработку, с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов".
В качестве дополнительных ингредиентов ГОСТом допускается помимо самого табака использовать и другое сырье, а также соусы и ароматизаторы. Требованиями предписано наносить на упаковку надпись: "Это табачное изделие вредит вашему здоровью".
Новый стандарт вступил в силу 1 января 2020 года.
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