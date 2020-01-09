В Кемерово возбудили дело после обнаружения тела младенца

КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела новорожденного ребенка у мусорного бака в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Тело новорожденной девочки было обнаружено в Новокузнецке местной жительницей 5 января.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", – говорится в сообщении ведомства.
Предварительно экспертами установлено, что ребенок родился живым. Следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление женщины, родившей ребенка.
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