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В Кемерово возбудили дело после обнаружения тела младенца
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РИА Новости

В Кемерово возбудили дело после обнаружения тела младенца

12:29 09.01.2020 (обновлено: 12:30 09.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела новорожденного ребенка у мусорного бака в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Тело новорожденной девочки было обнаружено в Новокузнецке местной жительницей 5 января.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", – говорится в сообщении ведомства.
Предварительно экспертами установлено, что ребенок родился живым. Следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление женщины, родившей ребенка.
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КемеровоРоссияПроисшествия
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