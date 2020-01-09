В правительстве Молдавии могут произойти перестановки, сообщил Додон

По его словам, никто в правительстве не сможет остаться на своем месте, если не приносит конкретных результатов для граждан.

Ранее президент говорил, что действующая структура кабмина неэффективна, поэтому она может измениться. Административная реформа, в результате которой количество министерств в молдавском правительстве сократилось с 16 до 9, была реализована в июле 2017 года. Тогда же были ликвидированы должности замминистров, вместо них при министерствах появились государственные секретари.