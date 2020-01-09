В правительстве Молдавии могут произойти перестановки, сообщил Додон

КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон допускает, что в начале весны в правительстве Иона Кику могут произойти перестановки, если министры не будут справляться с работой.
В Молдавии в ноябре 2019 года вновь обострилась политическая ситуация после того, как парламент отправил в отставку правительство Майи Санду, в результате чего распалась коалиция Соцпартии и блока ACUM. Новым премьером стал Ион Кику, партии, входившие в блок ACUM, перешли в оппозицию.
"В начале весны мы проведем первую оценку эффективности правительства и посмотрим, что идет хорошо, а что нет. Весьма вероятно, что мы проведем перестановки там, где дела идут не очень хорошо, это может касаться как структур, так и номинального состава правительства", - заявил Додон в интервью местному порталу "Трибуна".
По его словам, никто в правительстве не сможет остаться на своем месте, если не приносит конкретных результатов для граждан.
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Ранее президент говорил, что действующая структура кабмина неэффективна, поэтому она может измениться. Административная реформа, в результате которой количество министерств в молдавском правительстве сократилось с 16 до 9, была реализована в июле 2017 года. Тогда же были ликвидированы должности замминистров, вместо них при министерствах появились государственные секретари.