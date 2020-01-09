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Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге
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РИА Новости

Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге

12:23 09.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Молодая женщина получила смертельную травму, катаясь на тюбинге в городе Павлово Нижегородской области, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, 1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и дарилось головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась.
"Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
Тюбинг
10:23
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Следственный комитет РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
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