Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Молодая женщина получила смертельную травму, катаясь на тюбинге в городе Павлово Нижегородской области, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, 1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и дарилось головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась.
"Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.