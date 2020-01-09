Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге

По предварительным данным, 1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и дарилось головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась.