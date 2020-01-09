Ливан рассмотрит дело Карлоса Гона в своем правовом поле

БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Ливанский суд будет рассматривать дело бывшего главы автоконцерна Nissan Ливанский суд будет рассматривать дело бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона как гражданина Ливана в своем правовом поле, основываясь на презумпции невиновности, заявил РИА Новости ливанский депутат от пропрезидентской фракции Аля Аун.

"Мы ждем информации с японской стороны, будем рассматривать в правовом поле их законность и действовать согласно законодательству нашей страны", - сказал Аун.

По словам депутата, "тот факт, что этот гражданин является Карлосом Гоном, не причина для его задержания, так как у него настоящий паспорт и через границу паспортный контроль он пересек легально".

Аун напомнил, что если гражданин находится в какой-то стране под следствием, не факт, что в другой стороне его должны арестовывать. "Давайте не забывать, что есть презумпция невиновности и каждый человек считается невиновным, пока не будет доказано обратное. Обвиняемый должен иметь право на самозащиту. Он от этого не становится меньше или больше гражданином", - добавил Аун.

Депутат от "Прогрессивно социалистической партии" Биляль Абдалла в свою очередь также подтвердил в беседе с РИА Новости, что Ливан имеет право на защиту Гона как своего гражданина, если он не виноват.

"Но если он виноват, то он должен быть осужден, и ливанский суд имеет и на это право. Уже и Япония, и Интерпол об этом запросили. Раз он сбежал в Ливан, мы обязаны отвечать на запросы", - добавил депутат.

Абдаллах считает, что на ход дела Гона в Ливане может повлиять коррупция. Он также не исключил в данном ключе причастность какой-либо ливанской стороны к побегу Гона из Японии. "Он не мог такую большую задачу решить самостоятельно", - считает он.

Абдаллах выразил сомнения в том, что власти Ливана будут оказывать давление на судебные органы страны для тщательного расследования дела Гона.

Генпрокурор Гасан Увейдат вызвал Гона на допрос в четверг в Бейруте, чтобы выслушать его информацию относительно красного бюллетеня, выпущенного судом в Японии, обвиняющим его в совершении преступлений и требующим его задержания. Также предполагается допрос Гона о его посещении Израиля и встрече с израильскими чиновниками, что запрещается ливанским гражданам на законодательном уровне.

Гон и его правая рука Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, помогал ему в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).