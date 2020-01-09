Началась аккредитация на послание Путина Федеральному Собранию

"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию, которое состоится 15 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 15.00 мск 11 января 2020 года. Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).