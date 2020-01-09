Началась аккредитация на послание Путина Федеральному Собранию

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Объявлена аккредитация журналистов для освещения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию, которое состоится 15 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 15.00 мск 11 января 2020 года. Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).
Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.
Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).
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