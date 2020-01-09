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В России снизился оборот некурительной никотинсодержащей продукции
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РИА Новости

В России снизился оборот некурительной никотинсодержащей продукции

12:15 09.01.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает снижение оборота запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках в России благодаря регулярным проверкам, запрещенная продукция выявляется лишь на каждом пятидесятом объекте, сообщила пресс-служба ведомства.
"Плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках. Так, если в первые дни проверок запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом пятидесятом объекте", - говорится в сообщении.
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Проведено около 44 тысяч проверок в отношении производителей и продавцов никотинсодержащей продукции. Вся выявленная запрещенная продукция изъята из оборота, уточнили в пресс-службе.
"Общая сумма уже наложенных штрафов составила 3 390 000 рублей. 324 материала направлено в суды, 240 – в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел", - отметили в Роспотребнадзоре.
Прекращают свою деятельность и интернет-магазины по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции, 30 сайтов уже закрыты, подчеркнули в пресс-службе.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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