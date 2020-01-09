Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T12:15+0300
https://ria.ru/20200109/1563209361.html
Представитель Жванецкого подтвердил факт инцидента с сыном сатирика
https://cdn23.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_5791e8d66b5831c88e38ee428f3da733.jpg
РИА Новости

Представитель Жванецкого подтвердил факт инцидента с сыном сатирика

12:15 09.01.2020
1947
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Представитель писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил РИА Новости, что сын артиста попал в "молодежную потасовку" в одном из московских кафе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве избили Дмитрия Жванецкого, сына известного писателя-сатирика. Сообщалось, что он заступился в кафе за свою спутницу, в результате чего произошла драка.
"Инцидент был, но это ерунда какая-то, молодежная потасовка. Нечего тут комментировать", - сказал Сташкевич.
В Москве избили сына Жванецкого
02:17Культура
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
053122
Обсудить 2
Михаил ЖванецкийМоскваПроисшествия
Рекомендуем
В Москве избили сына Жванецкого
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
Кехман оспорил принудительное взыскание долгов на 7,4 миллиарда рублей
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Совфеде оценили способность России достроить "Северный поток — 2"
Прокуратура
Главу района на Урале обвинили в незаконном получении соцвыплаты
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на салоны сотовой связи
Сотрудник полиции
Хабаровская семья, чей ребенок замерз на балконе, не состояла на учете
Мемориал холокоста в Литве
Раввин: парламент Литвы должен отозвать законопроект о Холокосте
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Зрительный зал кинотеатра
На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
Лента новостейМолния