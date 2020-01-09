Представитель Жванецкого подтвердил факт инцидента с сыном сатирика

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Представитель писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил РИА Новости, что сын артиста попал в "молодежную потасовку" в одном из московских кафе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве избили Дмитрия Жванецкого, сына известного писателя-сатирика. Сообщалось, что он заступился в кафе за свою спутницу, в результате чего произошла драка.
"Инцидент был, но это ерунда какая-то, молодежная потасовка. Нечего тут комментировать", - сказал Сташкевич.