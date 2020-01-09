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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T14:07+0300
https://ria.ru/20200109/1563209191.html
В иранском Генштабе предупредили о "более жесткой мести врагу"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/57/1560725773_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_8f61e033b8970f788b05082db322a9ae.jpg
РИА Новости

В иранском Генштабе предупредили о "более жесткой мести врагу"

12:11 09.01.2020 (обновлено: 14:07 09.01.2020)
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© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции "более жестко отомстит врагу", передает агентство Tasnim.
"Фактически, КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства (Ирана) и в ближайшем будущем жестче отомстит врагу", - сказал Араги.
Наталья Поклонская
10:56
Поклонская прокомментировала санкции США против Ирана
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИранСШАВ мире
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