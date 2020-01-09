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Администрация парка "Краснодар" попросила не кидать в водоемы монеты
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РИА Новости

Администрация парка "Краснодар" попросила не кидать в водоемы монеты

12:03 09.01.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПарк Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. Администрация парка "Краснодар" обратилась к гостям с просьбой не бросать в водоемы монеты, чтобы не навредить карпам, количество которых из-за этой традиции стало сокращаться.
"У меня появились новые жильцы, можно сказать, члены семьи – карпы кои. Многие из вас с ними уже познакомились. А некоторые решили оставить им немного денег. Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться, очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было в начале. А ведь не прошло и двух недель", - сообщает парк в своем аккаунте в Instagram.
Парк площадью более 22 гектаров был заложен около стадиона ФК "Краснодар" владельцем клуба и стадиона, а до недавнего времени и розничной сети "Магнит", краснодарским миллиардером Сергеем Галицким в сентябре 2017 года. В конце 2019 года было объявлено об открытии новой очереди парка, в результате чего парк увеличился ещё на шесть гектаров. В октябре парк "Краснодар" Галицкого получили награды в номинации Eurasian Park Awards премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.
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