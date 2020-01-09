Администрация парка "Краснодар" попросила не кидать в водоемы монеты

Парк площадью более 22 гектаров был заложен около стадиона ФК "Краснодар" владельцем клуба и стадиона, а до недавнего времени и розничной сети "Магнит", краснодарским миллиардером Сергеем Галицким в сентябре 2017 года. В конце 2019 года было объявлено об открытии новой очереди парка, в результате чего парк увеличился ещё на шесть гектаров. В октябре парк "Краснодар" Галицкого получили награды в номинации Eurasian Park Awards премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.