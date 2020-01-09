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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T11:58+0300
https://ria.ru/20200109/1563208525.html
Трамп просчитался в ситуации с Ираном, считает член Совфеда
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/26/1563202625_117:0:2955:1596_1036x0_80_0_0_de60dd89ab391d3746cd972e368ace06.jpg
РИА Новости

Трамп просчитался в ситуации с Ираном, считает член Совфеда

11:58 09.01.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПортреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Портреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Koji Sasahara
Портреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа нельзя назвать победителем в ситуации с Ираном, он серьезно просчитался и снизил свои шансы на успех в президентской гонке, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима". Также Трамп заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. При этом США отказались от военной операции против Ирана и заявили о готовности к переговорам в СБ ООН.
"Трамп пытается из этой драматической истории вытащить максимум политических выгод. То есть объявляет себя победителем и наращивает экономическое давление на Иран. Но по факту все с точностью до наоборот", - сказал Морозов РИА Новости.
По его словам, в американской элите раскол усилился, в НАТО мнения разделились, на Ближнем Востоке позиции Вашингтона ослабли.
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"А Иран в любом варианте не прогнется под США в вопросе ядерной программы и будет искать защиту в лице России, Китая и напуганной Европы. Это даже не ничья", - отметил сенатор.
"Трамп серьезно просчитался. И, на мой взгляд, снизил свои шансы на успех в грядущей президентской гонке", - заключил Морозов.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
* Террористическая организация, запрещена в России
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