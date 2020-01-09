Трамп просчитался в ситуации с Ираном, считает член Совфеда

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президента США Президента США Дональда Трампа нельзя назвать победителем в ситуации с Ираном , он серьезно просчитался и снизил свои шансы на успех в президентской гонке, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима". Также Трамп заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. При этом США отказались от военной операции против Ирана и заявили о готовности к переговорам в СБ ООН.

"Трамп пытается из этой драматической истории вытащить максимум политических выгод. То есть объявляет себя победителем и наращивает экономическое давление на Иран. Но по факту все с точностью до наоборот", - сказал Морозов РИА Новости.

По его словам, в американской элите раскол усилился, в НАТО мнения разделились, на Ближнем Востоке позиции Вашингтона ослабли.

"А Иран в любом варианте не прогнется под США в вопросе ядерной программы и будет искать защиту в лице России, Китая и напуганной Европы. Это даже не ничья", - отметил сенатор.

"Трамп серьезно просчитался. И, на мой взгляд, снизил свои шансы на успех в грядущей президентской гонке", - заключил Морозов.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.